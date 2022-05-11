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    Virtus Bologna - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    EuroCup’ta Virtus Bologna-Bursaspor finali oynanacak. Şampiyonluğa uzanan takım ise gelecek sezon EuroLeague’de mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Virtus Bologna - Bursaspor maçı ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 11:09
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    Virtus Bologna - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Avrupa’nın kulüpler düzeyinde en önemli 2. basketbol organizasyonu olarak gösterilen EuroCup finalinde, temsilcimiz Bursaspor ile İtalyan ekibi Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.

    Bu sezon EuroCup’ta önemli başarılara imza atan Bursaspor, favori olmamasına rağmen, grup aşamasından sonra sırasıyla Partizan, Cedevita Olimpija ve Andorra’yı deplasmanda yenerek adını finale yazdırdı.  Bursaspor’un finaldeki rakibi ise yıldızlar topluluğu Bologna olacak.

    Kadrosunda Milos Teodosic, Marco Belinelli, Kyle Weems gibi önemli oyunculara sahip olan İtalyan ekibi, sezon sonuna doğru CSKA Moskova’dan ayrılan iki yıldız isim Tornike Shengelia ve Daniel Hackett ile kadrosunu güçlendirdi.

    Kazanan Euroleague bileti alacak EuroCup’ı kazanan takım, gelecek sezon Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Euroleague’de yer alacak.

    Virtus Bologna - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bursaspor ile Virtus Bologna arasındaki mücadele bu akşam, Bologna’daki Virtus Segafredo Arena’da oynanacak ve TSİ 21.30’da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

    Virtus Bologna - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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