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Basketbol



Virtus Bologna'ya yenilen Anadolu Efes'in EuroLeague'den elendi

Virtus Bologna'ya yenilen Anadolu Efes'in EuroLeague'den elendi Anadolu Efes, EuroLeague play-in maçında konuk ettiği Virtus Bologna'ya 67-64 mağlup olarak EuroLeague'e veda etti.