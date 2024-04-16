Virtus Bologna'ya yenilen Anadolu Efes'in EuroLeague'den elendi
ensonhaber.com

EuroLeague play-in mücadelesinde Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Bologna takımını ağırladı.

Konuk ekip karşılaşmayı 67-64'lük skorla kazanmayı başardı.

Temsilcimizin bu yenilgiyle EuroLeague'de play-off şansını kaybetti.

Virtus Bologna ise İspanya'nın Baskonia takımı ile play-in aşamasında bir müsabaka daha yapacak.

Bu karşılaşmanın kazananı play-off oynama hakkı elde eden son takım olacak.

Anadolu Efes: 64 - Virtus Bologna: 67

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Larkin 16, Hollatz, Clyburn 22, Ercan Osmani 6, Pleiss 3, Beaubois 5, Bryant 5, Thompson, Oturu 2, Willis, Jones 5

Virtus Bologna: Hackett 2, Cordinier 2, Belinelli 11, Shengelia 13, Dunston, Lundberg 12, Pajola 3, Mickey, Polonara 8, Zizic 4, Abass 12

1. Periyot: 23-21

Devre: 36-35

3. Periyot: 50-48