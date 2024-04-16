Virtus Bologna'ya yenilen Anadolu Efes'in EuroLeague'den elendi

EuroLeague play-in mücadelesinde Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Bologna takımını ağırladı.
Konuk ekip karşılaşmayı 67-64'lük skorla kazanmayı başardı.
Temsilcimizin bu yenilgiyle EuroLeague'de play-off şansını kaybetti.
Virtus Bologna ise İspanya'nın Baskonia takımı ile play-in aşamasında bir müsabaka daha yapacak.
Bu karşılaşmanın kazananı play-off oynama hakkı elde eden son takım olacak.
Anadolu Efes: 64 - Virtus Bologna: 67
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Larkin 16, Hollatz, Clyburn 22, Ercan Osmani 6, Pleiss 3, Beaubois 5, Bryant 5, Thompson, Oturu 2, Willis, Jones 5
Virtus Bologna: Hackett 2, Cordinier 2, Belinelli 11, Shengelia 13, Dunston, Lundberg 12, Pajola 3, Mickey, Polonara 8, Zizic 4, Abass 12
1. Periyot: 23-21
Devre: 36-35
3. Periyot: 50-48
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