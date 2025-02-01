Virtus Bologna'yı deviren Fenerbahçe üst üste 6. galibiyetini aldı

Haber Merkezi

EuroLeague'in 24. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı ağırladı.

Fenerbahçe, rakibini 95-81'lik skorla yenmeyi başardı.

Marko Guduric 17, Errick McCollum 15, Bonzie Colson 12 sayıyla galibiyete katkı sağlarken 3 sayı bulan Melih Mahmutoğlu ise EuroLeague'de 1000 sayı barajını geçti.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan Fenerbahçe, üst üste 6. ve toplamda 16. galibiyetini aldı.

FENERBAHÇE: 95 - VIRTUS BOLOGNA: 81

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Alberto Baena (İspanya)

Fenerbahçe: Zagars 6, Guduric 17, Colson 12, Hayes-Davis 8, Birch, Hall 6, Melli 8, McCollum 15, Tarık Biberovic 9, Sertaç Şanlı 11, Melih Mahmutoğlu 3, Pierre

Virtus Bologna: Pajola, Tucker, Cordinier 12, Shengelia 35, Diouf 2, Morgan 11, Grazulis 7, Akele 2, Belinelli 3, Hackett 4, Polonara 2, Visconti 3

1. Periyot: 22-13

Devre: 46-37

3. Periyot: 69-54