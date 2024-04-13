Volkan Demirel'den Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na ziyaret Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı ziyaret etti.

AA

Futbol kariyerinde Fenerbahçe'nin kalesini yıllarca koruyan ve takımın efsaneleri arasına giren Volkan Demirel, sarı-lacivertlilere olan desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Demirel, EuroLeague'de Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM ile 14 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'de Mersin'de final oynayacak Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından olan Volkan Demirel'in sarı-lacivertli ekibe final mücadelesi için başarı dilediği belirtildi.

"İnşallah kupayı kazanarak müzelerine götürürler"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Burası artık bizim şehrimiz. Hatayspor olarak Mersin'de konaklıyoruz. Ben de bu otelde kalıyorum, onlar da bu otelde konaklıyorlar. Burada oldukları için çok mutluyuz. Dün de maçlarına gittik, kazandılar. Tebrik ediyoruz. İnşallah yarın kupayı kazanarak müzelerine götürürler. Kaptanı tebrik ediyorum. Dün çok güzel bir oyun sergiledi. Hep takip ettiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir sporcu. İnşallah Allah gönlüne göre verir.

"Takım olarak karşılaşınca çok heyecanlandık"

Fenerbahçe'nin kaptanı Alperi Onar ise şu değerlendirmede bulundu:

Takım olarak karşılaşınca çok heyecanlandık. Bizim için de güzel oldu. İzleyip takip etmesi, burada olması, bize destek vermesi çok büyük güç. Umarım yarın finali kazanıp hep beraber kutlarız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)