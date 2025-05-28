Wade Baldwin ve Devon Hall, EuroLeague şampiyonluğunu değerlendirdi

DHA

Fenerbahçe, Abu Dabi’de düzenlenen EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul’a dönen Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda medya günü düzenledi.

Bu organizasyonda Wade Baldwin ve Devon Hall, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖZEL BİR ANDI"

"EuroLeague’nin dört büyük takımıyla oynadık ve bu maçlardan ikisini kazanmak çok güzel bir duyguydu" diyen Baldwin, şu ifadeleri kullandı:

Soyunma odasına gitmem gerektiği için sahaya son iki dakikada ancak dönebildim. Ya Devon’du ya da Marko’ydu, tam hatırlamıyorum ama zıplayarak birbirimize sarıldık. Çok özel bir andı.

"ŞAMPİYON OLAN BİZİZ, BU DUYGUYLA UYANMAK HARİKA"

Baldwin, zaferin medyada geniş yer bulmasına da değinerek, şunları dedi:

Tüm sosyal medyada ve haberlerde olmak çok güzel. Çünkü çok büyük bir şey yaşadık. Artık başka takımların şampiyonluğunu izlemiyoruz, şimdi şampiyon olan biziz. Bu duyguyla uyanmak harika.

‘TARAFTARIMIZIN BU ŞAMPİYONLUKTA KATKISI BÜYÜK’

Taraftar desteğine de vurgu yapan yıldız oyuncu, şu şekilde konuştu:

Finalin Türkiye çapında nasıl izlendiğini gösteren görüntüleri gördüm. Taraftarlarımızın bu şampiyonluktaki katkısı büyük.

"MUTLUYUM VE HEDEFE ULAŞTIĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIM"

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki basketbolcusu Devon Hall ise, hedefe ulaştıkları için heyecanlı olduğunu söyledi.

Hall, Final Four’da iyi bir performans sergilemesi hakkında ise kişisel performansının çok önemli olmadığını, önemli olanın kupayı kazanmak olduğuna değindi.

Devon Hall, şu ifadeleri kullandı:

Mutluyum ve hedefe ulaştığımız için heyecanlıyım. Benim kişisel performansım çok umurumda değildi. Kazandığımız sürece en önemli şey oydu. Yeter ki kupayı kaldırmış olalım.

"ÇOK ZOR İKİ TAKIMDI"

Devon Hall, normal sezonda iki maçta da mağlup oldukları Monaco ve Panathinaikos’u mağlup ederek EuroLeague şampiyonu olmalarıyla ilgili de, şu sözleri sarf etti:

Çok zor iki takımdı. Dediğiniz gibi bizi iki kere yendiler. Tanıdığımız bir takım olduğu için agresif bir şekilde girmemiz gerekiyordu.

"MİNNETTARIM"

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Hall, şu şekilde konuştu: