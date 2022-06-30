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    Wade Baldwin'in yeni adresi Maccabi

    İsrail ekibi Maccabi Playtika, skorer basketbolcu Wade Baldwin'i transfer etti.
    • 30.06.2022 - 15:38
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    Wade Baldwin'in yeni adresi Maccabi

    İsrail'in Maccabi Playtika Basketbol Takımı, Baskonia'dan ayrılan ABD'li skorer Wade Baldwin'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu ve şutör olarak oynayan 26 yaşındaki Baldwin ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    NBA’de forma giydi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies tarafından 2016'da 1. tur 17. sıradan draft edilen Baldwin, daha sonra Portland Trail Blazers'ta da forma giydi. Avrupa'daki 4. takımına imza atan Baldwin, Baskonia'nın yanı sıra Olympiakos ve Bayern Münih'te görev yaptı.

    Baldwin, geçen sezon Baskonia formasıyla THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçta 14,1 sayı, 3,6 ribaunt, 4,4 asist ve 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

    Wade Baldwin in yeni adresi Maccabi #1


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