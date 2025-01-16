Wembanyama, taraftara imzaladığı formayı satış sitesinde görünce çıldırdı

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San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama, Aralık ayında bir taraftara hediye ettiği formasının bir açık artırma sitesinde satışa çıkarıldığını öğrenince sosyal medyada tepki gösterdi.

Spurs, geçtiğimiz ay Brooklyn Nets karşısında 96-87'lik bir galibiyet alırken, maçın ardından Wembanyama’nın bir genç taraftara yaptığı jest gündeme oturmuştu.

Taraftar, Wembanyama’ya forma takası için özel bir pankart hazırlamış ve bu talebi karşılık bulmuştu.

Yıldız oyuncu, genç taraftara maçta giydiği formasını hediye etmişti.

FORMA 10 BİN DOLARDAN SATIŞA ÇIKTI

Ancak bu özel forma, Goldin açık artırma sitesinde 10 bin dolar başlangıç teklifiyle satışa sunuldu. Müzayedenin 22 Ocak'ta açılacağı duyurulurken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

WEMBANYAMA’DAN SERT TEPKİ

Durumu öğrenen Wembanyama, sosyal medya hesabından, "Bu jesti taraftarımız için unutulmaz bir an yaratmak adına yapmıştım. Bu şekilde karşılık bulması gerçekten üzücü." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.