Westbrook'un parmağı çıktı

Washington Wizards-Philadelphia 76ers maçında parmağı çıkan Russell Westbrook, "Parmağım çıktı. Göreceğiz. Bayağı acıtıyor. Ama iyi olacağım" dedi.

Philadelphia 76ers'a 136-141 yenilen Washington Wizards'a Russell Westbrook'tan kötü haber geldi.

Dördüncü çeyreğin sonlarında parmağı çıkan Westbrook, sahayı terk etmek zorunda kaldı.

"BAYAĞI ACIYOR"

Russ, maçtan sonra NBC Sports'tan Chase Hughes'a şunları söyledi: "Parmağım çıktı. Göreceğiz. Bayağı acıtıyor. Ama iyi olacağım."

Geçtiğimiz gece yine bir triple-double performansı ortaya koymaya yaklaşan (20 sayı, 12 asist, 8 ribaund) Russ, ayrıca kaçıracağı maç olup olmadığını da bilmediğini belirtti.