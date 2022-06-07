Will Clyburn, Anadolu Efes'te

THY Euroleague'de iki kez üst üste şampiyon olan Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan ayrılan Will Clyburn ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

THY Euroleague'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan ayrılan ABD'li yıldız forvet Will Clyburn ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; 'Will Clyburn ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! Hoş Geldin." ifadeleri kullanıldı.

5 yıllık CSKA serüveni sona erdi

5 sezondur Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen 32 yaşındaki Clyburn için Rus ekibi de ayrılık açıklaması yaptı.

Darüşşafaka'da yıldızı parlamıştı

Bir dönem ülkemizde Darüşşafaka forması da giyen ABD’li yıldız, 2016-17 sezonunda 13 sayı ve 5.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti. Yakaladığı bu çıkışın ardından EuroLeague’in dev ekiplerinden CSKA Moskova’nın ilgisini çeken Clyburn, Rusya ekibiyle geçirdiği 5 sezonda Avrupa basketbolunun en büyük yıldızlarından biri haline gelmeyi başardı.

Final Four MVP'si seçildi

2021-22 EuroLeague sezonunda 14.9 sayı, 5.2 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele eden Will Clyburn, CSKA Moskova’da geçirdiği 5 yılda 1 de EuroLeague şampiyonluğu kazandı. 2019 yılının Final Four’unda CSKA Moskova’nın temsilcimiz Anadolu Efes‘i 91-83 mağlup ettiği finali 20 sayı ve 5 ribaundla tamamlayan ABD’li yıldız, Final Four’un en değerli oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.

İstanbul uçağından paylaşım yaptı

Will Clyburn, sabah saatlerinde Skylar Grey'in "I'm coming home" şarkısıyla İstanbul uçağından paylaşım yapmıştı.