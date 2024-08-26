Yalovaspor Basketbol, 3 oyuncuyla anlaşmaya vardı Yalovaspor Basketbol, Sloven oyuncu Martin Krampelj'in yanı sıra Boran Güler'i kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılılar, Kadir Bayram'la da yeniden anlaştı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yalovaspor Basketbol, 3 oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Sloven basketbolcu Martin Krampelj ve 23 yaşındaki Boran Güler'i kadrosuna katarken, geçen sezon da takımda bulunan 28 yaşındaki Kadir Bayram'la yeniden anlaştı.

YALOVASPOR'UN TRANSFERLERİ

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de boy gösterecek Yalovaspor Basketbol, daha önce Travis McConico, Egemen Güven, Alonzo Verge ve Çağatay Özkan'ı transfer etmiş, geçen sezon kadroda bulunan Ege Özçelik'le de tekrar el sıkışmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)