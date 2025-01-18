Yalovaspor Basketbol, Manisa Basket'i mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Yalovaspor Basketbol ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-74'lük skorla ev sahibi takım Yalovaspor Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Yalovaspor Basketbol: McConico 6, Peterka 7, Johnson 20, Ege Özçelik 4, Nichols 9, Kadir Bayram 3, Krampelj 16, Sherfield 14
Manisa Basket: White 14, Saben Lee 10, Yunus Emre Sonsırma 9, Besson 16, Acuil 14, Thomas 5, Pickett 2, Leon Harun Apaydın, Chiozza 4
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