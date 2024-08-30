Yalovaspor Basketbol'da Faruk Beşok dönemi sona erdi Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Başantrenörümüz Faruk Beşok ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Basketbol Süper Ligi mücadelemizde bizimle olacak yeni başantrenörümüz kısa süre içinde duyurulacaktır.

YALOVA EKİBİ, SÜPER LİG'E ÇIKMIŞTI

Yalovaspor Basketbol, Beşok yönetiminde geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige yükselmişti.

Mevcut kadrodaki oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlandığı Yalovaspor Basketbol'da sezon hazırlıkları, iç ve dış transferde anlaşılan oyuncuların kontrollerinin ardından başlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)