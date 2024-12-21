Yalovaspor Basketbol'dan Mersin Spor'a 33 sayı fark!

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Yalovaspor Basketbol ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-60'lık skorla ev sahibi takım Yalovaspor Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 9, Kadir Bayram 6, Krampelj 30, Nichols 17, Hill, Boran Güler 5, Paterka 2, Egemen Güven 8, Ege Özçelik, Sherfield, Melih Kapucu
Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 7, Cruz 13, Kairys 1, Canberk Kuş 6, Pineiro 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Deniz Kılıçlı 2, Tevfik Akdamar
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış