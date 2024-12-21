Yalovaspor Basketbol'dan Mersin Spor'a 33 sayı fark!
Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Yalovaspor Basketbol ile Mersin Spor karşı karşıya geldi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-60'lık skorla ev sahibi takım Yalovaspor Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Yalovaspor Basketbol: McConico 16, Johnson 9, Kadir Bayram 6, Krampelj 30, Nichols 17, Hill, Boran Güler 5, Paterka 2, Egemen Güven 8, Ege Özçelik, Sherfield, Melih Kapucu

Mersin Spor: Olaseni 4, Cobbs 7, Cruz 13, Kairys 1, Canberk Kuş 6, Pineiro 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 13, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Deniz Kılıçlı 2, Tevfik Akdamar

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Emre Çalışkan
Editor