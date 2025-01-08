Yalovaspor Basketbol'un başantrenörü Hakan Yavuz operasyon geçirdi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Yalovaspor Basketbol'un başantrenörü Hakan Yavuz'un başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

Yalovaspor Basketbol'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle takımdan uzak kalan başantrenör Hakan Yavuz'un bir operasyon geçirdiği belirtildi.

"EN KISA ZAMANDA ARAMIZA KATILMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Anjiyo olduğu öğrenilen Yavuz ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: