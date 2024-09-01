Yalovaspor Basketbol'un yeni başantrenörü Hakan Yavuz

AA & Ensonhaber

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek Yalovaspor Basketbol'da başantrenör değişikliği yaşandı.

Yalova ekibinde Faruk Beşok ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hakan Yavuz getirildi.

"EVİNE HOŞ GELDİN HAKAN YAVUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Şehrimize, tarihimizde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı yaşatan koç Hakan Yavuz, yarım kalan hikayeyi tamamlamak için tekrar bizimle. Tecrübeli başantrenör Hakan Yavuz ile Basketbol Süper Ligi serüvenimizde beraberiz. Evine hoş geldin Hakan Yavuz.