Yıldız basketbolcu Kyrie Irving basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı NBA yıldızı Kyrie Irving, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını basın toplantısında Filistin kefiyesi takarak protesto etti.

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ensonhaber.com

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcu Kyrie Irving, Milwaukee Bucks karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına Filistin kefiyesiyle çıktı.

Yıldız basketbolcunun bu hareketi Amerika basınına yansıyan haberlerde geniş yer buldu ve davranışın İsrail'in Gazze Şeridi'nde yoğunlaşan katliamlarına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirdiği şeklinde yorumlandı.

Müslüman olduğunu açıklamıştı

Kyrie Irving, NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynarken Müslüman olduğunu ve Ramazan ayında oruç tuttuğunu ifade etmişti.