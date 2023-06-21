Yunan basınından Ergin Ataman'a övgü

Anadolu Efes'te 5 buçuk yıl görev yapan Ergin Ataman, başarılarla dolu kariyerinin ardından Panathinaikos'un başantrenörü oldu. Yunan temsilcisi Ergin Ataman ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ergin Ataman, Panathinaikos ile sözleşme imzalamasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulunurken Yunan medyası tecrübeli başantrenörden övgüyle bahsetti. Ataman için "2017 yılında kaderi değişti" ifadeleri kullanıldı.

Sportal'da yer alan haberde Ergin Ataman için şu ifadeler kullanıldı:

Ergin Ataman, Panathinaikos'u Avrupa'nın en üst seviyesine çıkarma görevini üstlendi. Kendisi de Anadolu Efes ile son 5 yılda ligin zirvesinde olduğu ve bu dönemde Euroleague'de açık ara en başarılı olduğu için belki de bunu yapmaya en uygun isim. Kendisinin de kabul ettiği gibi, 2017'de İstanbul takımının başına geçmesinden kısa bir süre önce başantrenörlük düşünme biçimi ve zihniyeti değişti. O zamana kadar katı, mutlak ve özellikle oyuncularına karşı sertti. Aralar verdi ve her şeyden önce saha içinde ve dışında disipline sahipti.