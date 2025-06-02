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Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ikinci karşılaşmasında Olympiakos, ezeli rakibi Panathinaikos’u 91-83 mağlup etti. Ancak maçın önüne geçen asıl olay, tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın tepkisi oldu.

Maç boyunca tribünlerden Türkiye’ye yönelik edilen küfürler üzerine sinirlenen Ataman, bitime 2,5 dakika kala hakemler tarafından ikinci teknik faulle oyundan ihraç edildi. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada yaşananları sert bir dille eleştiren deneyimli çalıştırıcı, "Bu bir spor karşılaşması değil, resmen bir sirk. Bana veya takımımıza küfür edebilirler ama hiç kimse ülkeme hakaret edemez. İkinci teknik faul bu sebeple verildi" ifadelerini kullandı.

OLYMPIAKOS: "ERGİN ATAMAN TUTUKLANMALI"

Maçın ardından Olympiakos'un sahibi Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos kardeşler, Ataman hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu. Yaptıkları yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına açıkça hakaret etti. Hiç kimse taraftarımıza 'p..' diyemez. Bu şahsın tutuklanması gerekiyor. Yabancı bir ülkede görev yapan biri şiddeti körüklüyor. Bu final serisi nasıl tamamlanacak, biz de bilmiyoruz.

ATAMAN, DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU

Ergin Ataman, Panathinaikos’un başında çıktığı başka bir maçta da benzer bir gerginlik yaşamıştı. EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv ile oynanan karşılaşmanın ardından İsrailli taraftarların tehditlerine maruz kalan Ataman, “Ben Ergin Ataman’ım, bana hiçbir şey yapamazsınız” diyerek meydan okumuştu. O dönem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve federasyonlar, Ataman’a destek açıklamaları yapmıştı.

Final serisinde üçüncü maç 4 Haziran Çarşamba günü Panathinaikos’un evi OAKA Arena’da oynanacak. Gerginliğin gölgesinde oynanacak bu kritik mücadeleye ilişkin güvenlik önlemleri şimdiden merak konusu.