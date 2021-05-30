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    Yusuf Yazıcı'dan Anadolu Efes'e destek mesajı

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı bu akşam Euroleague finalinde Barcelona ile karşılaşacak Anadolu Efes'e destek mesajı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 17:31
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    Yusuf Yazıcı'dan Anadolu Efes'e destek mesajı

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı bu akşam Euroleague finalinde Barcelona ile karşılaşacak Anadolu Efes'e destek mesajı paylaştı.

    Milli futbolcu mesajında "Haydi Anadolu Efes. Açılışı sizden bekliyoruz, devamını da biz getiririz. Dualarımız sizinle." ifadelerini kullandı.

    Yusuf Yazıcı dan Anadolu Efes e destek mesajı #1

    MAÇ 21:30’DA BAŞLAYACAK

    Barcelona Anadolu Efes final maçı bu akşam 21.30'da başlayacak ve beIN Spoerts Haber’den şifresiz yayınlanacak

    EURO2020 hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Milli Takım'ın kampında bulunan Yusuf Yazıcı bu sezonu Lig 1'de Lille formasıyla şampiyon olarak tamamlamıştı.

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