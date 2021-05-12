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    Zach LaVine’ın 41 sayısı Chicago'ya yetmedi

    NBA’de normal sezon dün akşam oynanan 11 karşılaşma ile devam etti. Chicago Bulls’ta LaVine’ın 41 sayısı Nets karşısında galibiyete yetmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 12:52
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    Zach LaVine’ın 41 sayısı Chicago'ya yetmedi

    Dünya basketbolunun zirvesi NBA’de normal sezonun bitimine az bir süre kaldı. Dün gece 11 karşılaşma gerçekleşti.

    BROOKLYN HATA YAPMADI

    NBA’de doğu konferansında dün gece Brooklyn Nets, Chicago Bulls’a konuk oldu. United Center’da gerçekleşen mücadelede Bulls son ana kadar galibiyeti kovaladı.

    Chicago adına Zach LaVine mücadeleyi 41 sayıyla tamamlayıp maçın en skorer oyuncusu olurken, mağlubiyete de engel olamadı.

    Zach LaVine’ın 41 sayısı Chicago ya yetmedi #1

    Brooklyn’de Kevin Durant 21 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile maçı tamamladı. Deplasman ekibinde 8 oyuncu çift hanelere ulaştı.

    CLIPPERS DEPLASMANDA GALİP

    Los Angeles Clippers, Toronto Raptors’a konuk olduğu maçta 115-96 galip geldi. Kahwi Leonard ve Terance Mann karşılaşmada 20’şer sayı bulup Clippers’a önderlik etti. Leonard bulduğu sayıların yanında istatistik hanesine 5 asist ve 7 ribaund ekledi.

    Raptors’ta Chris Boucher, 16 sayı ve 7 ribaund ile maçı tamamlarken, 5 takım arkadaşı daha çift hanelere ulaştı.

    Zach LaVine’ın 41 sayısı Chicago ya yetmedi #2

    GECENİN SONUÇLARI

    Charlotte Hornets - Denver Nuggets: 112 - 117

    Detroit Pistons - Minnesota Timberwolwes: 100 - 119

    Toronto Raptors - Los Angeles Clippers: 96 - 115

    Boston Celtics - Miami Heat: 121 - 129

    Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks: 133 - 104

    Indiana Pacers - Philadelphia 76ers: 103 - 94

    Chicago Bulls - Brooklyn Nets: 107 - 115

    Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 114 - 102

    Golden State Warriors - Phoenix Suns: 122 - 116

    Los Angeles Lakers - New York Knicks: 101 - 99

    Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder: 122 - 106

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