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- Zach LaVine’ın 41 sayısı Chicago'ya yetmedi
Zach LaVine’ın 41 sayısı Chicago'ya yetmedi
- Haber Merkezi
- 12.05.2021 - 10:42
- Güncelleme : 12.05.2021 - 12:52
Dünya basketbolunun zirvesi NBA’de normal sezonun bitimine az bir süre kaldı. Dün gece 11 karşılaşma gerçekleşti.
BROOKLYN HATA YAPMADI
NBA’de doğu konferansında dün gece Brooklyn Nets, Chicago Bulls’a konuk oldu. United Center’da gerçekleşen mücadelede Bulls son ana kadar galibiyeti kovaladı.
Chicago adına Zach LaVine mücadeleyi 41 sayıyla tamamlayıp maçın en skorer oyuncusu olurken, mağlubiyete de engel olamadı.
Brooklyn’de Kevin Durant 21 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile maçı tamamladı. Deplasman ekibinde 8 oyuncu çift hanelere ulaştı.
CLIPPERS DEPLASMANDA GALİP
Los Angeles Clippers, Toronto Raptors’a konuk olduğu maçta 115-96 galip geldi. Kahwi Leonard ve Terance Mann karşılaşmada 20’şer sayı bulup Clippers’a önderlik etti. Leonard bulduğu sayıların yanında istatistik hanesine 5 asist ve 7 ribaund ekledi.
Raptors’ta Chris Boucher, 16 sayı ve 7 ribaund ile maçı tamamlarken, 5 takım arkadaşı daha çift hanelere ulaştı.
GECENİN SONUÇLARI
Charlotte Hornets - Denver Nuggets: 112 - 117
Detroit Pistons - Minnesota Timberwolwes: 100 - 119
Toronto Raptors - Los Angeles Clippers: 96 - 115
Boston Celtics - Miami Heat: 121 - 129
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks: 133 - 104
Indiana Pacers - Philadelphia 76ers: 103 - 94
Chicago Bulls - Brooklyn Nets: 107 - 115
Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 114 - 102
Golden State Warriors - Phoenix Suns: 122 - 116
Los Angeles Lakers - New York Knicks: 101 - 99
Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder: 122 - 106