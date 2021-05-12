Zach LaVine’ın 41 sayısı Chicago'ya yetmedi

NBA’de normal sezon dün akşam oynanan 11 karşılaşma ile devam etti. Chicago Bulls’ta LaVine’ın 41 sayısı Nets karşısında galibiyete yetmedi.

Dünya basketbolunun zirvesi NBA’de normal sezonun bitimine az bir süre kaldı. Dün gece 11 karşılaşma gerçekleşti.

BROOKLYN HATA YAPMADI

NBA’de doğu konferansında dün gece Brooklyn Nets, Chicago Bulls’a konuk oldu. United Center’da gerçekleşen mücadelede Bulls son ana kadar galibiyeti kovaladı.

Chicago adına Zach LaVine mücadeleyi 41 sayıyla tamamlayıp maçın en skorer oyuncusu olurken, mağlubiyete de engel olamadı.

Brooklyn’de Kevin Durant 21 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile maçı tamamladı. Deplasman ekibinde 8 oyuncu çift hanelere ulaştı.

CLIPPERS DEPLASMANDA GALİP

Los Angeles Clippers, Toronto Raptors’a konuk olduğu maçta 115-96 galip geldi. Kahwi Leonard ve Terance Mann karşılaşmada 20’şer sayı bulup Clippers’a önderlik etti. Leonard bulduğu sayıların yanında istatistik hanesine 5 asist ve 7 ribaund ekledi.

Raptors’ta Chris Boucher, 16 sayı ve 7 ribaund ile maçı tamamlarken, 5 takım arkadaşı daha çift hanelere ulaştı.

GECENİN SONUÇLARI

Charlotte Hornets - Denver Nuggets: 112 - 117

Detroit Pistons - Minnesota Timberwolwes: 100 - 119

Toronto Raptors - Los Angeles Clippers: 96 - 115

Boston Celtics - Miami Heat: 121 - 129

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks: 133 - 104

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers: 103 - 94

Chicago Bulls - Brooklyn Nets: 107 - 115

Milwaukee Bucks - Orlando Magic: 114 - 102

Golden State Warriors - Phoenix Suns: 122 - 116

Los Angeles Lakers - New York Knicks: 101 - 99

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder: 122 - 106