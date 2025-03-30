Zafer Aktaş'tan ligde kalma vurgusu

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, ligde kalma ümitlerini daha yukarı çekebilmek için deplasmanda oynayacakları Aliağa Petkimspor maçını kazanmaları gerektiğini söyledi.

Aktaş, AA muhabirine Darüşşafaka'yı 85-82 yenerek rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İki takım için zor ve stresli bir maç olduğunu belirten Aktaş, şu şekilde konuştu:

Galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum. Zor bir ligde oynuyoruz. Kendi evimizde Galatasaray ile başlayan bir galibiyet serimiz var. Ligde kalma ümidimizi daha yukarı çekebilmek için deplasmanda oynayacağımız Aliağa Petkimspor maçını da kazanmamız lazım. Ligin boyu çok kısaldı, 7 hafta kaldı. Çalışmaya devam edeceğiz.

Aktaş, sakat oyuncusu Tyler Cook'un henüz iyileşmediğini, yeni transfer Nijeryalı James Nnaji'ye ilk maçında bir şeyler öğretmeye çalıştıklarını ve bu oyuncunun savunmayı güzel yaptığını kaydetti.