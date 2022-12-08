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    Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes EuroLeague 12. hafta maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın bilgileri..
    • 08.12.2022 - 10:17
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    Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Litvanya takımı Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. EuroLeague'de altıncı sırada bulunan Anadolu Efes çıktığı 11 maçta 6 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.

    Temsilcimiz Anadolu Efes oynadığı son 4 EuroLeague maçını kazanarak iyi bir çıkış yakaladı.

    Zalgiris Kaunas oynadığı 11 maçta 6 galibiyet 5 yenilgi alarak 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de 8. sırada bulunuyor.

    Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı son maçta evinde Yunan ekibi Olympiakos'u 82-71'lik skorla mağlup etti.

    Basketbolseverler Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

    Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak?

    Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı 9 Aralık Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.


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