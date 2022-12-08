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- Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 08.12.2022 - 10:17
Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Litvanya takımı Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. EuroLeague'de altıncı sırada bulunan Anadolu Efes çıktığı 11 maçta 6 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.
Temsilcimiz Anadolu Efes oynadığı son 4 EuroLeague maçını kazanarak iyi bir çıkış yakaladı.
Zalgiris Kaunas oynadığı 11 maçta 6 galibiyet 5 yenilgi alarak 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines EuroLeague'de 8. sırada bulunuyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı son maçta evinde Yunan ekibi Olympiakos'u 82-71'lik skorla mağlup etti.
Basketbolseverler Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak?
Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı 9 Aralık Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.