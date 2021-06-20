Zeljko Obradovic'in yeni takımı Partizan

Bir dönem Fenerbahçe Beko'da çalışan ve sarı lacivertli kulüple önemli başarılar elde eden Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in, eski kulübü Partizan ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sırp basınında çıkan haberde, Avrupa'nın en çok kupa kazanan başantrenörü Zeljko Obradovic'in Partizan'ın teklifini kabul ettiği belirtildi.

61 yaşındaki başarılı teknik adam, Fenerbahçe Beko ile yolları ayırdıktan sonra bir sezon dinlenmiş ve takım çalıştırmamıştı.

KARİYERİNE BAŞLADIĞI YERDE

Yıllar sonra ülkesi Sırbıstan'ın takımı Partizan'a geri dönen Zeljko Obradovic'in 3 yıllık anlaşma imzaladığı ve büyük bir bütçe de istemediği yazıldı.

Koçluk kariyerine başladığı kulüp olan Partizan’a geri dönen Obradoviç, geçtiğimiz günlerde gelecek planlaması hakkında, "Partizan yetkilileriyle sürekli iletişim içerisindeyim. Kulübe yardımım dokunacağı her konuda onların yanındayım ama sadece Partizan değil, bütün Sırbistan basketbolu için bu böyle. Partizan ve Kızılyıldız'ın Euroleague'de olmasını isterim. Belgrad şehri ve Sırbistan, basketbolu çok seviyor. Partizan benim için çok şey ifade ediyor." açıklamalarını yapmıştı.