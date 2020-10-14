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Zenit, 20-0 hükmen mağlup sayıldı

Zenit, 20-0 hükmen mağlup sayıldı

EuroLeague yönetimi, Baskonia ve Valencia maçlarına çıkamayacağını açıklayan Zenit'i, iki karşılaşmada da 20-0 hükmen mağlup saydı.