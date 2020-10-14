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    Zenit, 20-0 hükmen mağlup sayıldı

    EuroLeague yönetimi, Baskonia ve Valencia maçlarına çıkamayacağını açıklayan Zenit'i, iki karşılaşmada da 20-0 hükmen mağlup saydı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 13:13
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    Zenit, 20-0 hükmen mağlup sayıldı

    Baskonia ve Valencia takımlarıyla karşılaşacak olan Zenit, koronavirüs nedeniyle maçlara çıkamayacağını açıklamıştı.

    SAĞLIKLI 8 OYUNCUSU YOK

    EuroLeague yönetimi yaptığı açıklamayla, sağlıklı 8 oyuncusu olmadığı için sahaya çıkamayan Zenit'in, iki karşılaşmada da hükmen 20-0 mağlup sayıldığını duyurdu.

    Zenit, 20-0 hükmen mağlup sayıldı #1

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