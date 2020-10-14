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- Zenit, 20-0 hükmen mağlup sayıldı
Zenit, 20-0 hükmen mağlup sayıldı
EuroLeague yönetimi, Baskonia ve Valencia maçlarına çıkamayacağını açıklayan Zenit'i, iki karşılaşmada da 20-0 hükmen mağlup saydı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 13:13
Baskonia ve Valencia takımlarıyla karşılaşacak olan Zenit, koronavirüs nedeniyle maçlara çıkamayacağını açıklamıştı.
SAĞLIKLI 8 OYUNCUSU YOK
EuroLeague yönetimi yaptığı açıklamayla, sağlıklı 8 oyuncusu olmadığı için sahaya çıkamayan Zenit'in, iki karşılaşmada da hükmen 20-0 mağlup sayıldığını duyurdu.