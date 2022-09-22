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    Zenit'e transfer olan Thomas Heurtel'e Fransa'dan yaptırım

    Fransa Basketbol Federasyonu, Rusya'nın Zenit kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan oyun kurucu Thomas Heurtel'in Rus kulübünde forma giydiği sürece milli takıma seçilmeyeceğini açıkladı.
    • 22.09.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:27
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    Zenit'e transfer olan Thomas Heurtel'e Fransa'dan yaptırım

    Fransa Basketbol Federasyonu, Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımı ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki Thomas Heurtel'in Rus ekibinde forma giydiği sürece milli takıma çağrılmayacağını duyurdu.

    Zenit transferi duyurdu

    Fransa Basketbol Federasyonu Ağustos ayının başında bir bildiri yayımlayarak Rus ya da Belarus takımlarıyla sözleşme imzalayan Fransız basketbolcuların milli takıma davet edilmeyeceğini açıklamıştı. Rus kulübü Zenit, dün yaptığı açıklama ile Thomas Heurtel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Zenit e transfer olan Thomas Heurtel e Fransa dan yaptırım #1

    Federasyon milli takıma çağrılmayacağını açıkladı

    Bu açıklamanın ardından Fransa Basketbol Federasyonu, Thomas Heurtel ile ilgili olarak açıklama paylaştı. Federasyon açıklamasında temmuz ayında da adı Rus kulüpleriyle anılan Heurtel'in yeminli bir ifade vererek herhangi bir Rus takımıyla sözleşme ya da ön protokol imzalamadığını belirttiğini vurguladı. Resmi imzaların atılmasının ardından federasyon, Heurtel'in Zenit St. Petersburg kulübünde forma giydiği sürece 2024 Paris Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere bir daha milli takıma davet edilmeyeceğini belirtti.

    Zenit e transfer olan Thomas Heurtel e Fransa dan yaptırım #2

    Turnuvada iyi bir performans sergiledi

    Fransa, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'ya kaybederek gümüş madalya kazanmıştı. Heurtel, turnuvada Fransa ile çıktığı 9 maçta 10.4 sayı, 2.4 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakalamıştı.


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