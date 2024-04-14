ZVVZ USK Prag'a yenilen ÇBK Mersin, EuroLeague'de dördüncü oldu

EuroLeague Dörtlü Final etabı üçüncülük maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag ile temsilcimiz ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı USK Prag 95-67'lik skorla kazandı.
Çek ekibi bronz madalyanın sahibi olurken, ÇBK Mersin turnuvayı 4. sırada tamamladı.
Skor dağılımı
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)
ÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,
ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova
1. Periyot: 18- 27
Devre: 36 - 52
3. Periyot: 56 - 66
Beş faulle çıkanlar: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin)
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