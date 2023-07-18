Bayern Münih, FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti
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Dünyanın en büyük takımlarından birisi olan yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, hazırlık maçında FC Rottach-Egern ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Bavyera ekibi maçın ilk yarısını 18-0 önde tamamladı.

Bayern Münih ilk yarıyı 18-0 önde kapattı

İlk yarıdaki Bayern Münih'in gollerini 3, 13, 37, 42, 45. dakikada Musiala; 5, 12, 43. dakikada Gnabry; 8. dakikada Davies, 20. dakikada Laimer, 22, 26, 28, 34, 41. dakikada Tel, 28. dakikada Mazraou, 31. dakikada Upamecano ve 35. dakikada Sane kaydetti.

Alman devi ikinci yarı da gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bayern Münih, FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti

Mücadele 27-0 bitti

Kırmızı-beyazlı ekip, FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti.

Bavyera ekibinin ikinci yarıdaki gollerini 49, 64, 66, 70, 72. dakikada Sabitzer, 74. dakikada Guerreiro, 85. dakikada Gravenberch, 86. dakikada Coman ve 90. dakikada Mane kaydetti.

Bayern Münih, FC Rottach-Egern'i 27-0 mağlup etti