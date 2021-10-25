BB Erzurumspor Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 25 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ERZ Token’ını arz edecek.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen ve BB Erzurumspor arasında 24 Ekim Pazar günü Sway Hotel’de oldukça yoğun bir katılımla göğüs sponsorluğu ve token iş birliği lansmanı gerçekleştirildi. Bu iş birliği neticesinde 25 Ekim Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla ERZ Token ön satışı başlıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token ERZ Token’ın 25 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te başlayacak olan ön satışı, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecek.

Ömer Düzgün “Bitexen’le anlaşarak 'Erzurumspor taraftar token' çıkarmaya karar verdik”

BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, "Şehirlerin özellikle şehir takım taraftarlarının spora olan sevdasını hepimiz çok yakından biliyoruz. Bugüne kadar yıllardır takımımızın arkasından koştuk. Erzurumspor taraftarının layık olduğu Süper Lig'e çıkmak için maksimum şekilde çalışıyoruz. Kalkınmanın temeli ekonomiden geçiyor. Bu kural futbol içinde en temel özelliklerden bir tanesidir. Ekonomiyle beraber futbolcularımıza da çok iş düşüyor. Spor ekonomimize katkı olsun diye Bitexen’le anlaşarak 'Erzurumspor taraftar token’ çıkarmaya karar verdik. Tokenler bugün satışa çıkartılacak. Yatırımcılarımızın ve taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz. Erzurumspor'u ekonomik anlamda destekleyecek taraftar token ile birlikte bizler de Süper Lig'e çıkma noktasında en maksimum şekilde elimizden geleni yapacağız. Her kazandığımız maçta ve özellikle Süper Lig'e çıktığımız zaman Erzurumspor token ile hem sizler hem de bizler kazanmış olacağız" dedi.

Kemal Cenk Erdem: “2 milyona yakın kullanıcımızla spora desteklerimiz gün geçtikçe daha da artıyor.”

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Şu ana kadar Bitexen olarak aktif kullanıcımız 2 milyona yakın bulunuyor. Spora desteklerimiz gün geçtikçe daha da artıyor. Türkiye'de sadece Süper Lig'de değil 1. Lig ve daha alt liglerde de takımlarımızı destekliyoruz. Sadece takım ve taraftar token’ları ile değil takımlarımıza göğüs sponsoru olarak ekstra destekler de sağlıyoruz. ERZ Token ile Erzurumspor'un finansal anlamda token arzını 25 Ekim'de başlatıyoruz. Arz ve ön satım 10 günlük bir süreçten oluşacak. İlk olarak 250 milyon token ile başlıyoruz. Bunun sadece 100 milyon token’ı ilk arzda kullanılacak. İlk arzımızın kullanımı 0,25 kuruş olacak. Plakamızın 25 olması ve ilk alıcıların daha fazla fayda sağlamaları açısından bunu uygun gördük” dedi.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.