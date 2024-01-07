Belhanda Galatasaray tribününde! Konyaspor maçını takip etti Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra tatilini İstanbul'da sürdüren Younes Belhanda, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı tribünden izledi.

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Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Devre arası transfer döneminin yaklaştığı ligde, sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Faslı oyuncu Younes Belhanda geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Türkiye'den ve Avrupa'dan talipleri var

Sözleşmenin feshedilmesinden sonra Belhanda'nın ismi Türkiye'den ve Avrupa'dan kulüplerle anılmaya başlandı.

Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor, Avrupa'dan ise Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Belhanda'ya ilgisi olduğu iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından bugün Belhanda'dan dikkat çeken görüntü geldi.

Galatasaray maçını izlemeye geldi

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Younes Belhanda, İsanbul'da tatilini sürdürürken Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemeye geldi.

"Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Belhanda geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Belhanda, "Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Bugün Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim." dedi.

Galatasaray'la 4 kupa kazandı

Türkiye'ye ilk olarak 2017 yılında Galatasaray ile gelen Faslı futbolcu Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinde Galatasaray'la 132 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu maçlarda 22 gol, 22 asitlik bir performans sergilemişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)