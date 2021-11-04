Berkan Kutlu: Kalan maçlarımıza bakacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova beraberliğinin ardından değerlendirmelerde bulunan Berkan Kutlu, "Biz kalan maçlarımıza bakacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kalmasının ardından puanını 8'e çıkardı.

"GERİ ÇEKİLİNCE GOLÜ YEDİK"

Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Berkan Kutlu, "Bence maça çok iyi başladık. Golü de bulduk. Sonra biraz daha geriye çekildik galiba. Geri çekilince golü yedik.

"ONLAR BİR PUAN İSTİYORDU GALİBA"

İkinci golü de hak ettik, atsak her şey bambaşka olacaktı. Biz rakibin yatmasıyla ilgilenmiyoruz. Biz kazanmak için geldik ama onlar 1 puan istiyordu galiba. Biz kalan maçlarımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.