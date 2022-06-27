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    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı

    Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk idmanını yapan siyah-beyazlılarda yeni transfer Gedson Fernandes de takımla çalıştı.
    • 27.06.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 19:18
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    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesinde toplanan siyah-beyazlılar, sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

    Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan siyah-beyazlılar, antrenman öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.

    Gedson Fernandes antrenmanda yer aldı

    Yeni transfer Gedson Fernandes takımla birlikte çalışırken, Saiss ise milli takımda yer aldığı için ekstra izinli olduğundan idmana çıkmadı.

    Ahmet Nur Çebi antrenmanı takip etti

    Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin de takip ettiği antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

    İlk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştiren çalışmada futbolculara yo-yo testi yapıldı.

    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı İZLE


    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı #1

    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı #2

    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı #3

    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı #4

    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı #5

    Beşiktaş, 2022-2023 sezonunu açtı #6


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