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    Beşiktaş, Atakan Üner'i açıkladı

    Beşiktaş Kulübü, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Atakan Üner'i kadrosuna kattı.
    • AA
    • 28.08.2020 - 19:09
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    Beşiktaş, Atakan Üner'i açıkladı

    Türkiye'deki genç oyuncuları tarayan Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner transferini açıkladı.

    Geçtiğimiz hafta Altınordu ile 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, hemen ardından oyuncunun menajeriyle görüşmüş ve 4 yıllık anlaşmaya varmıştı.

    ATAKAN İMZAYI ATTI

    Beşiktaş için İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen genç futbolcu, kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı. Beşiktaş, Altınordu'ya bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

    Beşiktaş'tan hoş geldin Hüseyin Atakan Üner videosu VİDEO

    Beşiktaş, Atakan Üner i açıkladı #1

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