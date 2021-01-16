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    Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı

    Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı

    Beşiktaş'ın Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 01:43
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    Süper Lig'in lideri Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için sağ bek mevkisine takviye yapmaya hazırlanıyor.

    BİLAL CEYLAN İLE ANLAŞTI

    Siyah beyazlı ekip, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı.

    Beşiktaş, Bilal Ceylan için Eskişehirspor’a 350 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Genç oyuncu bu sezon Eskişehirspor formasını 16 lig maçında terletmişti.

    Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı #1

    Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaştı #2

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