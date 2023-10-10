Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı
ensonhaber.com

Beşiktaş'ta ligin daha hemen başında alınan kötü sonuçlar aytılığa neden oldu.

Şenol Güneş, Avrupa mesaisinde alınan trajik yenilgiden sonra istifa etti.

Kulüpte günlerdir süren teknik adam sorunu olağanüstü kongreye kadar çözüldü.

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Burak Yılmaz getirildi.

Burak Yılmaz ve Şenol Güneş
Burak Yılmaz ve Şenol Güneş

Olağanüstü Genel Kurul'a kadar takım Burak'a emanet

Beşiktaştan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir.