Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Burak Yılmaz getirildi.

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Beşiktaş'ta ligin daha hemen başında alınan kötü sonuçlar aytılığa neden oldu.

Şenol Güneş, Avrupa mesaisinde alınan trajik yenilgiden sonra istifa etti.

Kulüpte günlerdir süren teknik adam sorunu olağanüstü kongreye kadar çözüldü.

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Burak Yılmaz getirildi.

Olağanüstü Genel Kurul'a kadar takım Burak'a emanet

Beşiktaştan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: