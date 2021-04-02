Beşiktaş: Bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayın

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maça hakem olarak Halil Umut Meler atanınca, siyah beyazlı ekipten çok sert bir açıklama yapıldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 31. haftada oynadıkları Fenerbahçe maçında maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimin eleştirmişti.

Yalçın maç sonunda, “Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz.

Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur” demişti.

"HAKEMLERİN BİR CEZA UNSURU OLARAK KULLANILDIĞINA İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUZ"

Bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu, (MHK) Beşiktaş'ın 32. haftada oynayacağı Kasımpaşa maçına da Halil Umut Meler'i atayınca siyah beyazlı kulüp çok sert bir açıklama yayınladı.

Beşiktaştan yapılan açıklamada, "Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin istemediği hakemleri bu haftaki atamalara kadar görevlendirmeyerek, yıllar boyunca onların taleplerine uygun hareket eden Merkez Hakem Kurulu’nun, Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken; sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır.

Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz.

"KONU BEŞİKTAŞ OLUNCA TAKINDIĞINIZ TAVIR SİZİ CESUR YAPMAZ"

Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz; neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Hatırlatalım; hizmet etmeniz gereken yer Türk futboludur, sergilediğiniz tavrın Türk futboluna hizmet etmediği ise aşikardır. Camialarla inatlaşmanın, futbol ortamını germenin yönetmeye çalıştığınız ülke futboluna yarar sağlamayacağını hatırlatmak isteriz.

Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın; “önümüzü kesecekler” endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur.

"BÜTÜN MAÇLARIMIZA HALİL UMUT MELER'İ ATAYIN"

Böyle bir atamanın sadece Beşiktaş’ı değil, her camiayı rahatsız edeceği açıktır. Bu bağlamda, taraflı tarafsız bütün futbolseverleri Kasımpaşa ile oynayacağımız maçı dikkatle takip etmeye davet ediyoruz.

Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. Merkez Hakem Kurulu’na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler’i atayınız.

Biz Beşiktaş’ız! Şeref’imizle oynar, Hakkı’mızla kazanırız!" ifadeleri kullanıldı.