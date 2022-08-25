Beşiktaş Dele Alli'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş dün akşam İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu Dele Alli transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu Dele Alli'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Everton ile daha önce transferde çıkan pürüzleri kısa bir süre içerisinde giderdi ve yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

KAP'a bildirildi

Beşiktaş yıldız futbolcu için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.

Yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Transfer detayları

Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Siyah-beyazlılar, yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladı. Beşiktaş, bu kiralama için Everton'a bir ödeme yapmayacak.

Siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin bonservisi için ocak ayına kadar 6 milyon euro, sezon sonu ise 8 milyon euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek.

26 yaşındaki futbolcu, 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi.