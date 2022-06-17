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    Beşiktaş, Emirhan İlkhan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki orta saha Emirhan İlkhan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 20:14
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 20:57
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    Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonda ön plana çıkan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini uzattı.

    Beşiktaş, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmi sayfasından açıkladı.

    Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Sözleşmesi yenilendi

    "Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini yeniledi.

    Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park'ta genç futbolcumuz Emirhan İlkhan'la bir araya geldiler.

    Çebi, yenilenen sözleşme doğrultusunda 2024-25 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş forması giyecek olan Emirhan İlkhan'a başarılar diledi."

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan la 3 yıllık sözleşme imzaladı #1

    Beşiktaş, Emirhan İlkhan la 3 yıllık sözleşme imzaladı #2


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