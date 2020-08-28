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    Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

    Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

    Beşiktaş, Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 21:13
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    Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

    PAOK'a elendikten sonra transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, ilk transferini netleştirdi.

    Atletico Madrid forması giyen 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiralayan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu oyuncuyu İstanbul'a getirecek ve resmi sözleşmeyi imzalatacak.

    Beşiktaş, Francisco Montero yu kiraladı #1

    DEPOTİVO'DA 31 MAÇA ÇIKTI

    İspanya Ümit Milli Takımı formasını da giymeye başlayan genç futbolcu, 1.85 boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

    Atletico Madrid altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon gelişmesi için Deportivo'ya kiralanan Montero, ligde 30, Kral Kupası'nda da 1 mücadelede sahaya çıktı.

    MAÇLARA KORUYUCU GÖZLÜKLE ÇIKIYOR

    Francisco Montero, 2017 yılında geçirdiği göz yaralanması nedeniyle maçlara koruyucu gözlükle çıkıyor.

    Beşiktaş, Francisco Montero yu kiraladı #2

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