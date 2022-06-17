Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini duyurdu

Beşiktaş Kulübü, daha önce anlaşma sağladığı Gedson Fernandes için bir video paylaştı. Portekizli orta saha "Önümüzdeki haftayı bekleyin" dedi.

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes için siyah-beyazlılar bir paylaşım yaptı.

Süper Lig devinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Portekizli futbolcu, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajını verdi.

19.05'te paylaşıldı

Öte yandan Gedson Fernandes için hazırlanan videonun 19.05'te paylaşılması dikkat çekti. Beşiktaş'ın Gedson'un videosunu 19.05'te açıklaması, Galatasaray'a gönderme yapıldı şeklinde yorumlandı.

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes için Benfica ile transfer anlaşması sağlandığını geçtiğimiz dönemde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

6 milyon euro bonservis ödendi

Portekizli futbolcu için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödendiği açıklanmış, Gedson Fernandes'in bir sonraki satışından Benfica'nın yüzde 50 pay alacağı açıklanmıştı. Portekizli oyuncu ile yapılan anlaşmanın 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Kiralık olarak Rizespor forması giydi

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın devre arasındaki transferinin ardından ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giymişti.

Rizespor'un geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiraladığı 23 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de 11 maçta oynadı. Genç orta saha bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Gedson Fernandes takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.