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Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve son olarak İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla yenilen Beşiktaş'ta, bir dönem resmen sona eriyor.

Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlığa Hüseyin Yücel gelirken Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için karar verildi.

BRONCKHORST DÖNEMİ SONA ERDİ

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yollarını resmen ayırdı.. Kararı KAP'a bildiren siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: