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Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 18:45
Son olarak Montero'yu transer eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; TFF Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.
28 yaşındaki oyuncu, Malatya ekibi ile çıktığı 28 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Daha önce Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, çıktığı 120 maçta 19 gol ve 29 asist ile oynamıştı.