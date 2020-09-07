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    Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı

    Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 18:45
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    Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı

    Son olarak Montero'yu transer eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

    beIN Sports'ta yer alan habere göre; TFF Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.

    28 yaşındaki oyuncu, Malatya ekibi ile çıktığı 28 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti.

    BEŞİKTAŞ KARİYERİ

    Daha önce Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre, çıktığı 120 maçta 19 gol ve 29 asist ile oynamıştı.

    Beşiktaş, Gökhan Töre yi kadrosuna kattı #1

     

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