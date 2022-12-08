Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Charleroi'yi 2-1 yendi

Beşiktaş Antalya'daki ilk hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Charleroi'yı 2-1'le geçti.

Beşiktaş'ın 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada başlayan Antalya kapı devam ediyor.

Beşiktaş kamptaki ilk hazırlık maçında Belçika ekiplerinden Charleroi'yı 2-1 yendi.

AA'nın haberine göre siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, takımını sahaya Mert Günok, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Redmond, Dele Alli ve Jackson Muleka ilk 11'iyle sürdü.

İlk yarıyı 2-0 önde kapattı

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 15. dakikada Jackson Muleka ve 40. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Dele Alli penaltı kaçırdı

Siyah-beyazlılarda ikinci yarı Emrecan Uzunhan'ın yerine Francisco Montero oyuna girdi. Konuk ekip, 50. dakikada Hosseinzadeh ile farkı 1'e indirdi. Beşiktaş, 58. dakikada Dele Alli'nin ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, 59. dakikada Dele Alli-Semih Kılıçsoy, Redmond-Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç-Berkay Vardar ve Mert Günok-Ersin Destanoğlu değişiklikleri yaptı.

Beşiktaş'ta 76. dakikada Gedson Fernandes'in yerine Valentin Rosier, 83. dakikada Jackson Muleka'nın yerine Salih Uçan ve Arthur Masuaku'nun yerine Serkan Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.