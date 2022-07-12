Petrol
99.84
-6.78%
Euro
17.4305
-0.10%
Dolar
17.305
-0.26%
Altın
962.99
-0.51%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
350.117
-2.86%
BTXN Coin
7.23
-3.21%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı

    Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 18:51
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 19:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı

    Avusturya kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla yenen Beşiktaş ikinci hazırlık maçını Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaştı.

    Müsabakada gol sesi çıkmazken ekipler sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkin gözüken taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar; Cenk Tosun, Salih Uçan, Emirhan Delibaş ile gol pozisyonları bulsa da bunları skora çeviremedi.

    İLK 11

    Beşiktaş ilk 11: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut, Emirhan Delibaş, Boyd, Cenk

    Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı #1

    İsmael'den yakın takip

    Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael kampta oyuncularla yakından ilgileniyor. 46 yaşındaki teknik adam idmanda sık sık oyuncularla bireysel görüşmeler yapıp onlardan beklentilerini aktarıyor, özel idman performansları hakkında görüşüyor. Ismael, dün sabahki idmanda Ghezzal, N'Koudou, Necip, Atiba, Rosier, Weghorst, Cenk ve Muleka ile özel olarak ilgilendi.

    Weghorst ile Muleka bireysel çalışmaya devam

    Avusturya kampında dün çift idman yapan Beşiktaş'ta kampa 9 Temmuz Cumartesi günü katılan Weghorst ile Muleka'ya özel program uygulanmaya devam ediyor. İdmanın ilk kısmında arkadaşlarıyla beraber kondisyon çalışması yapan ikili, ardından yapılan taktik maçta takımdan ayrıldılar. Muleka ile Weghorst kalan bölümde bireysel program dahilinde çalıştılar.

    Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı #2

    Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı #3

    Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı #4

    Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Muğla'da dondurma yerken köpek saldırdı: Çocuk yaralandı
    3. Sayfa

    Muğla'da dondurma yerken köpek saldırdı: Çocuk yaralandı

    Kastamonu'da kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışan kişi yaralandı
    İç Haber

    Kastamonu'da kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışan kişi yaralandı

    Görüş Bildir