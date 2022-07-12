Beşiktaş hazırlık maçında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.

Avusturya kampı kapsamındaki ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1'lik skorla yenen Beşiktaş ikinci hazırlık maçını Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaştı.

Müsabakada gol sesi çıkmazken ekipler sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkin gözüken taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar; Cenk Tosun, Salih Uçan, Emirhan Delibaş ile gol pozisyonları bulsa da bunları skora çeviremedi.

İLK 11

Beşiktaş ilk 11: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut, Emirhan Delibaş, Boyd, Cenk

İsmael'den yakın takip

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael kampta oyuncularla yakından ilgileniyor. 46 yaşındaki teknik adam idmanda sık sık oyuncularla bireysel görüşmeler yapıp onlardan beklentilerini aktarıyor, özel idman performansları hakkında görüşüyor. Ismael, dün sabahki idmanda Ghezzal, N'Koudou, Necip, Atiba, Rosier, Weghorst, Cenk ve Muleka ile özel olarak ilgilendi.

Weghorst ile Muleka bireysel çalışmaya devam

Avusturya kampında dün çift idman yapan Beşiktaş'ta kampa 9 Temmuz Cumartesi günü katılan Weghorst ile Muleka'ya özel program uygulanmaya devam ediyor. İdmanın ilk kısmında arkadaşlarıyla beraber kondisyon çalışması yapan ikili, ardından yapılan taktik maçta takımdan ayrıldılar. Muleka ile Weghorst kalan bölümde bireysel program dahilinde çalıştılar.