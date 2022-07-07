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Beşiktaş, Jackson Muleka transferin duyurdu
Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 07.07.2022 - 20:09
- Güncelleme : 07.07.2022 - 20:24
Beşiktaş, Standard Liege'den Jakcson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Belçika ekibine 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3.35 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi.
1 milyon euro yıllık ücret
Beşiktaş ayrıca, Kongolu futbolcuya sezon başına net 1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Bu sezon beşinci transfer
- Cenk Tosun
- Romain Saiss
- Gedson Fernandes
- Wout Weghorst
- Jackson Muleka