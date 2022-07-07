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    Beşiktaş, Jackson Muleka transferin duyurdu

    Beşiktaş, Jackson Muleka transferin duyurdu

    Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 20:09
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 20:24
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    Beşiktaş, Standard Liege'den Jakcson Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

    Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Belçika ekibine 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3.35 milyon euro bonservis ödeneceği belirtildi.

    1 milyon euro yıllık ücret

    Beşiktaş ayrıca, Kongolu futbolcuya sezon başına net 1 milyon euro yıllık ücret ödeneceğini duyurdu.

    İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

    "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Beşiktaş, Jackson Muleka transferin duyurdu #1

    Bu sezon beşinci transfer

    1. Cenk Tosun
    2. Romain Saiss
    3. Gedson Fernandes
    4. Wout Weghorst
    5. Jackson Muleka

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