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    Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta saat 21:00'de karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 20:27
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    Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 31. hafta maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

    Vodafone Park'ta saat 21:00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Beşiktaş karşılaşmaya 6. sırada 50 puanda çıkarken 11. Kasımpaşa'nın ise 36 puanı bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Boyd, Lens, Burak

    Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Koita

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