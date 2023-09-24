Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek.
Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Mücadelece beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş 4 maçta 2 galibiyet aldı
Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.
Kayserispor namağlup yoluna devam ediyor
Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Muhtemel ilk 11'ler
Beşiktaş:
Mert, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Cenk, Aboubakar
Kayserispor:
Bilal, Hosseini, Ramazan, Jeanvier, Carole, Attamah, Boa Morte, Kartal, Mane, Thiam, Bahoken