Beşiktaş, Keny Arroyo ile sözleşme imzalandığını açıkladı

Beşiktaş, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

ŞANLI FORMAMIZLA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır.



Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."