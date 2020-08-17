Beşiktaş'tan, Galatasaray'a göndermeli Mensah duyurusu

Beşiktaş, Kayserispor'dan transfer ettiği Bernard Mensah ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah-beyazlılar, transferi sosyal medya hesaplarından Galatasaray'a gönderme yaparak açıkladı.

Beşiktaş, Bernard Mensah transferini resmen açıkladı...

BEŞİKTAŞ'TAN 19:05'Lİ GÖNDERME

Siyah beyazlı kulüp, transferi 19:05'te açıklayarak ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu.

Bernard Mensah ise "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı..." sözlerini kullandı.

Bernard Mensah Beşiktaş'ta- İZLE

"BEN BERNARD MENSAH, BENİM EVİM BEŞİKTAŞ"

Bernard Mensah'ın transfer videosunda, şu ifadeleri kullanıldı:

"Ev benim için yaşanılan bir beton yığını değil. Kapısı kapandığında, tüm sorunların dışarıda kalşdığı, kendinizi ait hissettiğiniz yer... Bazen acının bazen de büyük mutlulukların yaşandığı sıcak bir yuva... Hayat normal seyrinde ilerlerken, büyük bir hevesle varılan mabeddir ev. Uyuyup uyanmanız yetmez. Bazen dakikalar, saatler geçirmek istersiniz. Bazen o bile yetmez. Büyük olması da yetmez... İçindekiler de bir o kadar önemlidir. Hevesle taşınılan yeni ev vardır. Bu evde mutlu olmak adına hayallerin kurulduğu, gerçekleşmesi için büyük çabaların harcandığı. Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı. Ben Bernard Mensah, benim evim Beşiktaş!"

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Hes Kablo Kayserispor kulübünden transfer ettiği Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bernard Mensah'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.