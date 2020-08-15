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Beşiktaş Mensah'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Bernard Mensah'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralamak için Kayserispor ile anlaştı.
- AA
- 15.08.2020 - 20:36
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bernard Mensah'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla Kayserispor'dan kiraladı.
ALANYASPOR'DAN ÜÇÜNCÜ TRANSFER
26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katan Beşiktaş, daha önce Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton'u almıştı.