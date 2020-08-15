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    Beşiktaş Mensah'ı kadrosuna kattı

    Beşiktaş Mensah'ı kadrosuna kattı

    Beşiktaş, Bernard Mensah'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralamak için Kayserispor ile anlaştı.
    • AA
    • 15.08.2020 - 20:36
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    Beşiktaş Mensah'ı kadrosuna kattı

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bernard Mensah'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla Kayserispor'dan kiraladı.

    ALANYASPOR'DAN ÜÇÜNCÜ TRANSFER

    26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katan Beşiktaş, daha önce Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton'u almıştı.

    Beşiktaş Mensah ı kadrosuna kattı #1

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