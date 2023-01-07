Beşiktaş, Ozan Tufan için bir kez daha Hull City'nin kapısını çalacak

Beşiktaş, Ozan Tufan için bir kez daha Hull City'nin kapısını çalacak

Ozan Tufan transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşen Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. İngiliz ekibi Ozan'ın transferine bonservisinin alınması halinde onay verecek.

Beşiktaş, Ozan Tufan için yaptığı ilk tekliften olumlu sonuç alamadı.

Hull City, siyah beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama isteğini kabul etmedi.

İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun transferine bonservisinin alınması halinde onay verecek.

Hull City 2 milyon euro istiyor

Hull City, Ozan için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Siyah beyazlılar ise devre arası transfer döneminde bonservis ücreti ödemek istemiyor.

Bir kez daha görüşülecek

Kulüpler bir kez daha görüşüp anlaşma zemini arayacak.

Bu sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi ile çıktığı 23 maçta 4 gol attı.