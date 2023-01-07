Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.627
1.23%
BTXN Coin
7.83
3.29%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Beşiktaş, Ozan Tufan için bir kez daha Hull City'nin kapısını çalacak

    Beşiktaş, Ozan Tufan için bir kez daha Hull City'nin kapısını çalacak

    Ozan Tufan transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşen Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. İngiliz ekibi Ozan'ın transferine bonservisinin alınması halinde onay verecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 14:53
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Ozan Tufan için yaptığı ilk tekliften olumlu sonuç alamadı.

    Hull City, siyah beyazlıların satın alma opsiyonu ile kiralama isteğini kabul etmedi.

    İngiliz ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun transferine bonservisinin alınması halinde onay verecek.

    Hull City 2 milyon euro istiyor

    Hull City, Ozan için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

    Siyah beyazlılar ise devre arası transfer döneminde bonservis ücreti ödemek istemiyor.

    Bir kez daha görüşülecek

    Kulüpler bir kez daha görüşüp anlaşma zemini arayacak.

    Bu sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi ile çıktığı 23 maçta 4 gol attı.

    Beşiktaş, Ozan Tufan için bir kez daha Hull City nin kapısını çalacak #1


    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Zeytinburnu’nda, beton mikseri alt geçide sıkıştı
    3. Sayfa

    Zeytinburnu’nda, beton mikseri alt geçide sıkıştı

    Derbilerin faturası iki takım için de ağır oluyor
    Kralspor

    Derbilerin faturası iki takım için de ağır oluyor

    Görüş Bildir